В Самаре установили арт-лавку из переработанных отходов

Лавку установили возле ТЦ "Мега". Фото: пресс-служба "Мега"

В Самаре появилась арт-лавка из переработанных пакетов и крышек, сданных участниками марафона «Неси добро городу». Украсили лавку изображением рыб Поволжья.

По информации пресс-службы «Меги», специалисты продемонстрировали, что многие отходы могут быть переработаны и превратиться во что-то полезное и стать городским арт-объектом. Всего в марафоне поучаствовали на 50% больше человек, чем в предыдущем. В сумме горожане сдали более 15 кг отходов. Самарцы, сдавшие наибольшее количество отходов, уже награждены призами.

Темой проекта стало осознанное потребление и правильная утилизация отходов, а также защита Волги от загрязнений. Лавку расположили на площади МЕГИ Самара рядом с фонтаном. Изображения на ней создал современный художник Фрол Веселый.