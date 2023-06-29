Самарский пульмонолог рассказала о раке легких и факторах риска

Важно лечить и держать под контролем хронические заболевания дыхательных путей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный пульмонолог минздрава Самарской области Людмила Поваляева рассказала о раке легких и факторах риска. Это самое часто встречаемое онкологическое заболевание у мужчин.

— На начальной стадии злокачественных опухолей в легких у человека нет никаких симптомов. При этом изменения уже есть. Поэтому важно регулярно проходить флюорографию, — отметила специалист.

Помимо курильщиков, в группу риска входят люди, у которых работа связана с вредными химическими веществами и пациенты с хроническими болезнями легких. Еще одним фактором риска считается семейный анамнез.

Самое главное в профилактике заболевания – отказаться от курения. А некурящим рекомендуется не находиться в помещениях, где накурено. Важно лечить и держать под контролем хронические заболевания дыхательных путей.

Спровоцировать появление застойных явлений в легких может и сидячий образ жизни. А это может стать причиной рака. Для поддержания здоровья врачи советуют каждый день гулять пешком в умеренном темпе по 30–40 минут.

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