В Самарской области нашли труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями

Мужчину мог расстрелять бывший осужденный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 июня 2023 года, в Самарской области произошло ЧП. Около села Никитинка Елховского района нашли труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями, пишет Волга Ньюс.

По предварительным данным, личность погибшего уже установлена. Это может быть мужчина, который несколько лет назад проходил свидетелем по делу о нападении на человека. Он дал показания в суде. Виновника отправили в колонию. Тогда преступник пригрозил, что, когда выйдет, убьет свидетеля. Однако никто его слова всерьез не воспринял.

Насколько известно, осужденный освободился раньше срока. Недавно он вернулся в Елховский район и, по предварительной информации, убил неприятеля из самодельного оружия. Затем труп был закопан. Якобы позднее подозреваемого вместе с приятелем остановили сотрудники ГИБДД. В ходе беседы они признались в содеянном и рассказали, где найти тело. В настоящее время официальная информация от правоохранительных органов не поступала.

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