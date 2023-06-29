Организаторы Грушинского фестиваля-2023 призвали гостей не заниматься вандализмом

Гостей и участников фестиваля попросили бережнее относиться к обновленной инфраструктуре Поляны Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Обновленная инфраструктура Грушинской поляны стала жертвой вандалов. В среду, 28 июня 2023 года, кто-то сломал на детской площадке качалку на пружине «Пчелка» и перерубил шланг в месте сбора воды. К счастью, все повреждения удалось быстро восстановить - незадолго до старта фестиваля.

- В настоящий момент все разрушенные объекты восстановлены и могут снова служить гостям нашего фестиваля. Мы надеемся, что гости будут бережно относиться к инфраструктуре поляны, – отметила директор фестиваля Анна Шарафиева.

Организаторы мероприятия попросили участников и гостей не допускать случаев вандализма. Они напомнили, что за порчу имущества в общественных местах предусмотрена уголовная ответственность – по статье 214 УК РФ. В настоящее время выявленный факт вандализма находится на контроле ГУ МВД по Самарской области.

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