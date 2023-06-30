В Самарской области «АСАДО» уличили в долгах перед подрядчиками

Заместитель главного бухгалтера получил штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское УФАС оштрафовало ГКП СО «АСАДО». Выяснилось, что организация нарушила законодательство о закупках. Информацию сообщили в антимонопольной службе.

– «АСАДО» заключило договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства. Проверка показала, что организация производила оплату по ряду заключенных договоров частично или не производило вовсе, – рассказали в пресс-службе областного УФАС.

В качестве примера служба приводит договор между «АСАДО» и ООО «СИТИСТРОЙ», в рамках которого подрядчик должен был выполнять работы по зимнему содержанию дорог Самары. В итоге оплата по договору была произведена не полностью.

По результатам проверка УФАС оштрафовало заместителя главного бухгалтера организации на 30 тысяч рублей.

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