На ремонтируемых по нацпроекту дорогах Самары делают искусственные неровности

Искусственные неровности делают с учетом дорожных условий и на основе анализа причин аварийности. Фото: администрация Самары

В Самаре на дорогах местного значения, которые обновляются в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», устраивают искусственные дорожные неровности для принудительного снижения скорости и повышения безопасности движения.

Сейчас специалисты делают неровности на улице Красных Коммунаров. Там в границах улиц Калинина и XXII Партсъезда уже завершена укладка нового покрытия на площади 13,5 тысяч кв. метров. На этой улице предусмотрено четыре искусственных сооружения в местах пешеходных переходов.

Так, по одному будет в районе перекрестков с улицами Калинина и Средне-Садовой, два – по обе стороны перекрестка с улицей Ново-Вокзальной. Сначала дорожники «вырубают» поверхность по периметру и очищают локацию, а затем до семи сантиметров укладывают и уплотняют асфальтобетон.

Перед пешеходными переходами установят соответствующие дорожные знаки. Отмечается, что искусственные неровности делают с учетом дорожных условий и на основе анализа причин аварийности.

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