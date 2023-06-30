Молодым предпринимателям Самарской области рассказали о путеводителе по мерам поддержки

Путеводитель презентовало минэкономразвития РФ. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области молодые предприниматели теперь легко могут узнать о федеральных и региональных мерах поддержки в путеводителе. Его презентовало минэкономразвития РФ, а региональный центр «Мой бизнес» дополнил.

— Чтобы «вырастить» успешных предпринимателей, мы совместно с федеральными коллегами постоянно обновляем и расширяем перечень инструментов поддержки. Созданные государством возможности и энергия молодых предпринимателей дадут мощный позитивный эффект, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всего в путеводителе собрано около 600 мер, которые помогут запустить и развить свое дело молодым бизнесменам. Так, для будущих и начинающих предпринимателей доступны консультации от специалистов регионального центра «Мой бизнес», обучение основам предпринимательской деятельности.

Также предусмотрены региональный грант до 500 тысяч рублей для молодых предпринимателей, который можно направить на запуск или развитие бизнеса, микрозаймы на льготных условиях, налоговые льготы.

С другими возможностями для старта и развития бизнеса можно ознакомиться в путеводителе, который планируют регулярно пополнять актуальными мерами. Поддержка предпринимателей на каждом этапе их деятельности является одной из главных задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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