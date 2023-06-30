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НовостиОбщество30 июня 2023 7:58

Выставка, рассказывающая о жизни динозавров, пройдет в музее им. Алабина в Самаре

Посетители увидят копии скелетов и узнаю много новой, интересной информации
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Открытие выставки запланировано на 4 июня

Открытие выставки запланировано на 4 июня

Во вторник, 4 июня 2023 года, в музее им. Алабина в Самаре состоится открытие выставки "Древняя жизнь". Посетителям расскажут много нового о жизни динозавров. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

- Гости узнаю, кто жил на Земле более 500 миллионов лет назад, как возникла жизнь, как выглядели животные до вымирания динозавров, - рассказали в музее им. Алабина.

На выставке также будут представлены растения и животные из разных геологических эпох, реконструкции черепов и скелетов разнообразных ископаемых животных, копии скелетов морских ящеров, летающих рептилий, кладки яиц динозавров.

Открытие состоится в 12:00. В этот день вход будет бесплатным.