Новую школу на 425 мест построят в ЖК «Крутые ключи» в Самаре

Отмечается, что со всеми ресурсоснабжающими кампаниями уже заключены договоры. Фото: правительство Самарской области

В среду, 28 июня, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил строящиеся школы в Ставропольском районе, в 18-м микрорайоне Тольятти и в Красноглинском районе Самары.

Так, на площадке в ЖК «Крутые ключи» планируется построить школу на 425 учебных мест на улице Школьной. Сейчас там готовится участок под строительство возле платформы «Ягодная», мэрия выкупила его у собственников и передала в правительство региона.

Первый вице-губернатор обсудил с подрядчиком этапы работ, сроки их выполнения, вопросы технологического присоединения к сетям. Отмечается, что со всеми ресурсоснабжающими кампаниями уже заключены договоры.

— В Самарской области стало хорошей традицией вводить объекты досрочно. Это особенно важно в ситуации со строительством школ, ведь их с нетерпением ждут и дети, и родители, —подытожил Виктор Кудряшов.

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