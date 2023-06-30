Новые детские площадки появились во дворе на Московском шоссе в Самаре

Благоустройство территории уже близится к завершению Фото: администрация Самары

В Самаре завершается благоустройство двора в Промышленном районе. Работы ведутся на Московском шоссе, 147 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Информацию сообщили городской администрации.

– Уютное пространство появилось благодаря инициативе и активной позиции жителей двора. Они совместно подавали заявку на участие в программе, работали над дизайн-проектом, а теперь наблюдают за процессом обновления, – поделились в мэрии.

На участке уже установлены детские и спортивные площадки, установлено необходимое оборудование. Здесь также привели в порядок тротуары. Сейчас рабочие завезли чернозем для окончательной планировки территории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.