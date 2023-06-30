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НовостиПроисшествия30 июня 2023 11:10

В Самарской области уничтожили очаг дикорастущих наркотических растений

Наркотики росли на площади более 100 квадратных метров
Алена ПРОВКИНА
Очаг уничтожили. Фото: прокуратуры Самарской области

Очаг уничтожили. Фото: прокуратуры Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области по требованию прокуратуры уничтожили очаг дикорастущих наркотических растений. В регионе провели проверку требований законодательства.

По информации прокуратуры Самарской области, на территории села Боровка на площади более 100 квадратных метров росли дикорастущие наркотические растения. Специалисты выявили и уничтожили незаконные посевы и очагов произрастания. Оказалось, администрация не проводит подобных мероприятий на территории села.

Из-за выявленных нарушений главе администрации сельского поселения внесли представления. Очаг дикорастущих наркотиков уничтожили.