Футболист «Крыльев Советов» ушел в команду-участницу Лиги чемпионов

Серб Александар Чиркович отправился из Самары на родину в аренду. Фото: ТСК "Бачка Топола"

Футболист самарских «Крыльев Советов» Александар Чиркович ближайший сезон проведет в аренде в сербском клубе «Бачка Топола». Этот скромный коллектив, еще недавно выступавший в низших дивизионах, в нынешнем году заслужил право участвовать в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

– Александар Чиркович — молодой и перспективный футболист, но для развития ему важна постоянная игровая практика. В «Крыльях» по разным причинам, в силу большой конкуренции, он играл не так часто. Мы поговорили с игроком и пришли к решению, что сейчас для его прогресса лучше будет выступать за клуб, где он может играть и развиваться, - прокомментировал переход спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Вместе с тем в «Крыльях» рассчитывают, что получив игровую практику и набравшись опыта, Чиркович вернется в Самару. Контракт сербского полузащитника с самарским клубом рассчитан до 2026 года.

«Крылья Советов» тем временем проводят предсезонный учебно-тренировочный сбор в Самаре. 1 июля 2023 года на клубной базе состоится первый в это межсезонье контрольный матч «Крыльев» - с саратовским «Соколом», вернувшимся в этом году в Первую лигу.