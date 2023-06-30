В Самарской области из аварийного жилья переселили 12,6 тыс. человек

В этом году в регионе планируют переселить из аварийного жилья более 4,6 тыс. человек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ближайшие 1,5 года планируют полностью завершить расселение аварийного жилого фонда. По состоянию на 22 июня 2023-го, новыми квартирами обеспечили уже 12,6 тысяч человек. Это 87% от установленного показателя нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Стопроцентного результата планируется достичь после завершения строительства домов в Безенчукском, Волжском, Хворостянском районах, в Самаре, Сызрани, Чапаевске. В этих домах уже приобретены квартиры, предназначенные для переселения людей из аварийного жилья, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2023 году в Самарской области должны расселить 4 692 человека из 2 161 аварийного жилого помещения общей площадью около 80 тысяч кв. м. Также необходимо завершить расселение предыдущих этапов, которые затянулись из-за судебных тяжб. Это 570 человек из 203 домов общей площадью 7,8 тысячи кв. м.

В правительстве отмечают, что сейчас в муниципалитетах идет активная работа по оценке аварийных домов для выплаты покупной стоимости, а также передача квартир от поставщиков, которые планируется предоставить переселенцам. Также продолжается процесс заключения контрактов на 2023-2024 годы.

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