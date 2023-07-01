Прямые рейсы из Самары в Хургаду открываются со 2 июля 2023 года

Самолеты будут летять по четвергам и воскресеньям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С воскресенья, 2 июля 2023 года, из Самары до Египта можно будет улететь прямым рейсом на самолетах авиакомпании «Россия». Перевозчик запускает масштабную сезонную программу полетов, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полеты из Самары в Хургаду будут выполняться два раза в неделю. Так, рейс FV5563 запланирован по четвергам и воскресеньям. Отмечается, что билеты на рейсы доступны при бронировании туристического комплекса, в который входит перелет, трансфер, проживание и экскурсии.

Авиакомпания запустила полеты в партнерстве с крупнейшим туристическим оператором страны «Библио-Глобус». Новые рейсы в Хургаду открываются также из Нижнего Новгорода и Уфы.

Все рейсы в Египет в рамках данной программы «России» будут выполняться на лайнерах Боинг 737-800 в моноклассной компоновке с общей вместимостью 189 пассажиров – в классе Эконом. Напомним, авиакомпания «Россия» входит в Группу Аэрофлот.

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