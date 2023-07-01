Родила и убила: многодетная мать расправилась с четвертым новорожденным ребенком в Самарской области

У жительницы региона есть трое маленьких детей, которые жили вместе с ней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жительница Алексеевского района убила своего новорожденного ребенка. Теперь молодая многодетная мать предстанет перед судом.

— 15 мая 2023 года 28-летняя девушка в своем доме родила жизнеспособного ребенка, не обращаясь за медицинской помощью. После этого она лишила его жизни, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

У жительницы региона есть трое маленьких детей, которые жили вместе с ней. В настоящее время они проживают у родственников девушки и в социальном учреждении временного содержания.

Расследование уголовного дела уже завершено. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За убийство своего новорожденного ребенка молодую мать могут ограничить свободы на 2-4 года, наказать принудительными работами либо лишить свободы на срок до пяти лет.

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