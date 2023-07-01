В Самаре 87-летний мужчина попал в больницу в результате наезда автомобиля

Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В пятницу, 30 июня, в 12:40 в Самаре произошло ДТП, в результате которого пожилой мужчина попал в больницу. Все дело в том, что 32-летний водитель сбил его на дороге.
— Авария произошла напротив дома № 14 по проезду 9 Мая. Там проезжую часть переходил 87-летний мужчина в неустановленном для этого месте, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате автомобилист наехал на пешехода. Отмечается, что нерегулируемый пешеходный переход был рядом, в зоне видимости. В ДТП пострадал 87-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение.
В каком состоянии находится мужчина, пока неизвестно. В настоящий момент сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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