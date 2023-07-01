СамГМУ и Минздрав России начнут научно-исследовательское сотрудничество

Речь идет о кадровой политике, цифровой трансформации и социологических исследованиях. Фото: СамГМУ

Самарский государственный медицинский университет и центрального научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СамГМУ.

Научно-исследовательское сотрудничество предусмотрено в области охраны здоровья. Организации будут обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты по трем направлениям. Речь идет о кадровой политике, цифровой трансформации и социологических исследованиях.

Главной цель. сотрудничества является оптимизация научно-исследовательской и проектной деятельности. Это станет возможно благодаря интеграции потенциала и ресурсов СамГМУ и ЦНИИОИЗ.

Также будут обеспечены научные основы для их внедрения в практическое здравоохранение, методологическое сопровождение их апробации и внедрение как на региональном, так на федеральном уровнях.

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