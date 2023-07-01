В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы, ливня и ветра

При грозе рекомендуется не выходить из дома. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

В субботу, 1 июля 2023 года, в Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы, ливня и сильного ветра. Штормовое предупреждение получено от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— В ближайшие 1-3 часа местами в регионе ожидаются гроза, ливень, шквалистое усиление ветра, порывы которого достигнут 15-20 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Отмечается, что такая погода сохранится и вечером. Чтобы избежать несчастных случаев, при грозе рекомендуется не выходить из дома, не топить печку, держаться подальше от электропроводки и всего, связанного с внешней средой.

Также лучше отключить радио и телевизоры от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном. А если гроза застала на улице, надо спрятаться в ближайшем здании. Если такой возможности нет, то нельзя находиться под деревьями, на возвышенностях, открытых незащищенных местах, у воды.

В связи с непогодой автомобилистов Самарской области просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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