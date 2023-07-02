В Самаре нетрезвый экс-проректор уснул за рулем и едва не устроил ДТП

Активисты движения уверяют, что мужчину задержали полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очевидцы сообщили о дорожном инциденте с участием бывшего сотрудника одного из самарских вузов. Речь идет об экс-проректоре СамГУ Александре Кудряшове. По информации активистов движения «Ночной патруль», мужчина сел пьяный за руль, уснул и едва не устроил ДТП.

– Мужчина уснул за рулем своего Mercedes после того, как остановился на светофоре. Сотрудники ГИБДД заметили это и предотвратили едва не случившуюся аварию. В машине горе-водитель заявил, что он абсолютно трезв, а запах перегара исходит не от него, а от инспектора, – информирует «Ночной патруль».

От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, уточняют активисты. Отметим, что официальная информация о произошедшем пока не поступала.

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