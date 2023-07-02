В Самаре нетрезвый экс-проректор уснул за рулем и едва не устроил ДТП

Активисты движения уверяют, что мужчину задержали полицейские
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Очевидцы сообщили о дорожном инциденте с участием бывшего сотрудника одного из самарских вузов. Речь идет об экс-проректоре СамГУ Александре Кудряшове. По информации активистов движения «Ночной патруль», мужчина сел пьяный за руль, уснул и едва не устроил ДТП.
– Мужчина уснул за рулем своего Mercedes после того, как остановился на светофоре. Сотрудники ГИБДД заметили это и предотвратили едва не случившуюся аварию. В машине горе-водитель заявил, что он абсолютно трезв, а запах перегара исходит не от него, а от инспектора, – информирует «Ночной патруль».
От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, уточняют активисты. Отметим, что официальная информация о произошедшем пока не поступала.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.