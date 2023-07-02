Жители Тольятти смогут увидеть интерактивную карту Ставропол

Дополненная реальность появится на набережной Комсомольского района. Фото: министерство культуры СО

В этом году в Тольятти появится еще одна достопримечательность. жители и гости города смогут увидеть интерактивную карту Ставрополя, а также здания того времени в формате дополненной реальности.

– Команда АНО «МАСТЕРСКАЯ МАЛЫХ ШАГОВ» разработала проект под названием «Машина времени: Прошлый век» и приступила к созданию дополненной реальности исторического города Ставрополь. Он появится на набережной Комсомольского района, – рассказали в министерстве культуры Самарской области.

Проект будет совмещать Ставрополь 1950 года и Тольятти 2023 года. «Вернуться в прошлое» можно будет при помощи смартфонов или планшетов через мобильное приложение.

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