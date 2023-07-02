На Грушинском фестивале в 2023 году определили лауреатов сцены «Победа»

Выступления исполнителей посмотрели около трех тысяч человек

В Самарской области завершился фестиваль Грушинский фестиваль. В этом году на поляне работало множество площадок, в том числе – военно-патриотическая сцена «ZА ПОБЕДУ». Ее организатором выступил союз десантников России при поддержке областного правительства и администрации Самары.

Первые выступления на сцене прошли уже в четверг, 29 июня. За все время на сцену вышли 135 авторов-исполнителей из Самары, Москвы, Архангельска, Саратова, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Чистополя, Луганска, Мариуполя, Салехарда и Челябинска. В их числе – мэтры авторской песни Валерий Боков, Вячеслав Ковалев, Тимур Ведерников, Сергей Канунников, Александр Тимофеев, Валентин Вихорев, Марина Дмитриева, Герман Колосов.

– Для нас было важно представить свою площадку на этом фестивале. Мы смогли организовать и небольшой лагерь для участников СВО, свою сцену, повесить баннер. И увидели большой интерес к своим выступлениям, – рассказал автор военно-патриотического проекта «Победа» Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина Алексей Халитов.

По итогам конкурса, который был отдельно проведен сцене, лауреатами стали Виктор Земцов, Сергей Ковалев (Мариуполь), Сидоров Евгений, Михаил Стрельцов, Виа «Время река», Михаил Барков, Виталий Царев. Самым возрастным лауреатом стал 87-летний Александр Тимофеев.

– В это особое время мне радостно, что на нашей площадке «Победа» было больше всего посетителей и авторов. Благодарю вас всех за ваш вклад в поддержку бойцов, защитников Отечества, благодаря которым мы можем собираться под мирным небом Самарской области, – подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.