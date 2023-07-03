Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Глава региона пожелал сотрудникам и ветеранам ГИБДД здоровья, счастья и благополучия Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 3 июля 2023 года, отмечается День ГИБДД МВД РФ. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Уважаемые сотрудники ГИБДД! Искренне благодарю вас за верность служебному долгу и готовность по первому зову прийти на помощь людям. От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и безопасных дорог, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сотрудники ГИБДД неизменно проявляют высочайший профессионализм, выдержку и самоотверженность. Он отметил их работу по снижению аварийности, обеспечению безопасности и порядка на дорогах. Губернатор заверил, что правительство региона продолжит оказывать Госавтоинспекции всю необходимую поддержку. Речь идет о помощи в укреплении материально-технической базы, обновлении автопарка ГИБДД и в решении других важных вопросов.

- Уверен, работая в тесном взаимодействии, мы справимся со всеми задачами, которые ставят перед нами глава государства и жители нашей губернии, - добавил Дмитрий Азаров.

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