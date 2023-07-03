В Самарской области предприятие накопило 19 млн рублей долгов за контракты

Сейчас должностные лица привлекли к административной и дисциплинарной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У «Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» образовались долги перед предпринимательским сообществом. Задолженность превысила 19 миллионов рублей.

— Предприятие не выполнило обязательства перед 7 организациями. Оно не оплатило поставку материалов и оказание услуг в сфере дорожного строительства, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Прокурор Железнодорожного района Самары внес представление руководителю государственного учреждения. Также были возбуждены дела об административном правонарушении.

Сейчас должностные лица привлекли к административной и дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность в размере 19 миллионов рублей погашена.

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