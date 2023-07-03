В Самарской области предприятие накопило 19 млн рублей долгов за контракты

Сейчас должностные лица привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
У «Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» образовались долги перед предпринимательским сообществом. Задолженность превысила 19 миллионов рублей.
— Предприятие не выполнило обязательства перед 7 организациями. Оно не оплатило поставку материалов и оказание услуг в сфере дорожного строительства, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Прокурор Железнодорожного района Самары внес представление руководителю государственного учреждения. Также были возбуждены дела об административном правонарушении.
Сейчас должностные лица привлекли к административной и дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность в размере 19 миллионов рублей погашена.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.