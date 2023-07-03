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НовостиОбщество3 июля 2023 10:22

Полицейские передали жителям Снежного коллаж о Самарской области

На нем изображены памятные места и достопримечательности
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Коллаж позволит горожанам узнать много нового о самарской земле

Коллаж позволит горожанам узнать много нового о самарской земле

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские Самарской области подготовили жителям города-побратима Снежное Донецкой народной Республики необычный подарок. Они передали им коллаж, рассказывающий о самарской земле. Его на аппаратном совещании главе города Александру Скворцову передал председатель Общественного совета при региональном ГУ МВД Дмитрий Лисица.

– Это не только виденье того, как прекрасна Самара. Это образец города Снежное, каким он будет через несколько лет, и мы приедем к вам в Самару с аналогичным коллажем. Мы уверены, что плодотворное сотрудничество будет продолжаться, – отметил Александр Скворцов.

На коллаже изображены памятные места и достопримечательности губернии. В его состав также вошли картины известных художников Самары, детские рисунки.

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