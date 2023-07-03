В Самарской области жителям помогут в трудоустройстве

Жителям помогут в трудоустройстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям помогут в трудоустройстве. Мероприятие состоится уже на этой неделе.

По информации министерства труда Самарской области, мобильный пункт центра занятости будет работать в Октябрьске 5 июля 2023 года. Жителей проинформируют о промышленных предприятиях региона и возможностях прохождения службы по контракту на Железнодорожном переулке, 2 с 16:00 до 17:00. Также 5 и 7 июля в Сызрани будет работать выездной рекрутинговый центр. Специалисты расскажут о государственных услугах.

5 июля мероприятие пройдет на улице Красной, 12 с 15:00 до 17:00. 7 июля с 10:00 до 12:00 на улице Советской, 70 в ДК «Художественный». Регистрацию можно пройти на сайте.