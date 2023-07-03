Этнический музей чувашской культуры «Яшкин дом» открылся в селе Самарской области

Всего для гостей музея предусмотрены три экскурсии. Фото: национальныепроекты.рф

В Сергиевском районе Самарской области открылся этнический музей чувашской культуры «Яшкин дом». Он начал работать в селе Старое Якушкино благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

«Яшкин дом» получил название в честь основателя деревни Янита Якушина. Музей является семейным проектом супругов Малиновских и их детей. Они долго собирали предметы быта, одежду, мебель, исторические сведения.

А потом появилась возможность приобрести подходящее для реализации задумки пространство. Семья приобрела в собственность опустевший домик с надворными постройками и обустроила его в стиле чувашской деревни конца XIX века.

Все желающие посетить музей смогут выбрать понравившуюся экскурсию из трех вариантов. Туристы смогут полежать на печи, попробовать обед чувашского крестьянина, помолоть зерно старинным способом и пострелять из лука.

Помимо этого, у гостей музея будет возможность попробовать чувашский национальный напиток сара, покормить животных и приобрести на память сувениры ручной работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.