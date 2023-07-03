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НовостиОбщество3 июля 2023 10:45

Выставка, посвященная Дню Госавтоинспекции, открылась на площади Славы в Самаре

Она будет работать на медиаэкранах
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На выставке будут представлены фотографии из архива

На выставке будут представлены фотографии из архива

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 3 июля 2023 года, в Самаре открылась выставка, посвященная Дню Госавтоинспекции. Название проекта – «ГАИ-ГИБДД – Госавтоинспекция вчера, сегодня, завтра». Фотовыставка работает на медиаэкранах на площади Славы. Информацию сообщили в региональном правительстве.

– 3 июля исполняется 87 лет со дня образования службы ГИБДД. Безопасность дорожного движения в регионе обеспечивают более 2 тысяч сотрудников. Этот день призван день сохранить их историю и уникальный опыт работы, – пояснили региональные власти.

Фотовыставка объединит порядка 100 фотографий из архива Госавтоинспекции Самарской области. Посмотреть выставку можно будет до 4 июля 2023 года включительно.

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