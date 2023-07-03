В Самаре мужчина грозился убить ножом сотрудников железной дороги

Хулигану может грозить до 7 лет колонии / Фото: Средневолжское ЛУ МВД на транспорте

В Самаре скоро предстанет перед судом 39-летний местный житель. Его обвиняют в хулиганстве и в угрозе убийством. Мужчина устроил дебош на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

Все случилось в марте 2023 года. Самарец пытался незаконно проникнуть на ж/д вокзал, минуя процедуру досмотра. Нарушителя, находящегося на путях, заметили сотрудники подразделения транспортной безопасности КбшЖД. Они потребовали от мужчины покинуть территорию, но тот стал вести себя агрессивно.

Самарец начал материться, а затем выхватил нож и стал размахивать им в сторону сотрудников подразделения транспортной безопасности. При этом он грозился их убить. Работники железной дороги не растерялись: они разоружили дебошира и удерживали его до прибытия полицейских.

Тогда в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Недавно расследование было завершено. Правоохранители передали материалы на рассмотрение в суд. Самарцу может грозить до 7 лет лишения свободы.

Сотрудники подразделения транспортной безопасности скрутили нарушителя и удерживали его до прибытия полицейских

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