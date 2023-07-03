Построить станцию должны к 2024 году
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре возбудили уголовное дело из-за строительства новой станции метро «Театральная». Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
– Следователи возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Оно связано со злоупотреблениями при подготовке работ на станции метро. Совсем скоро расскажу об этом в подробностях, – поделился парламентарий.
Напомним, станция метро «Театральная» станет последней на первой линии метрополитена. Она будет располагаться в районе площади им.Куйбышева на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской, недалеко от оперного театра. Ее планируется достроить к 2024 году.
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