В Самаре на капремонт здания драмтеатра направят 2,3 млн рублей

В здании нужно обновить фасад, кровлю, помещения администрации, кассы и бухгалтерии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут подрядчика для капитального ремонта в здании театра драмы имени Максима Горького (ул. Чапаевская, 1). Оно было построено в 1888 году и признано объектом культурного наследия федерального значения. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет привести в порядок фасад, кровлю, обновить помещения администрации, кассы и бухгалтерии, а также отремонтировать санузел. Срок выполнения работ – до 15 октября 2023 года.

Сейчас идет подача заявок. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 2,3 млн рублей. Итоги электронного аукциона планируется подвести 20 июля 2023 года.

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