Прокуратура добивается сноса многоквартирных домов в Красноглинском районе Самары

Исковые заявления уже направлены в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Красноглинского района добивается сноса нескольких многоквартирных домов в Самаре. Они расположены в поселке Мехзавод, квартал 1, д. 19, литера Д и поселке Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 12.

– Указанные были признаны аварийными. Они полностью расселены, однако мероприятия по их сносу до сих пор не проведены. На протяжении длительного времени меры по сносу не принимаются, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Представители надзорного органа направили в суд иск, в котором потребовали обязать департамент управления имуществом Самары снести аварийные здания и очистить территорию от строительного мусора. Суд заявления удовлетворил.

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