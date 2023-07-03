Форель неизвестного происхождения обнаружили в магазинах Самары в июне 2023 года

В ситуации разбирались представители Россельхознадзора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июне 2023 года на самарских прилавках обнаружили форель неизвестного происхождения. Рыба весом больше тонны прибыла в областную столицу из Пятигорска. Информацию сообщили в Северо-Кавказском управлении Россельхознадзора.

Специалисты выяснили, что предпринимательница из Пятигорска добавила в систему «Меркурий» 1380 кг охлажденной форели. Сделано это было по ветеринарным документам, сведения о которых в системе отсутствовали. Рыба была направлена бизнесмену из Самары для продажи в местном магазине.

Отмечается, что ситуация уже взята под контроль. Индивидуальному предпринимателю объявили предупреждение, а регистрация в системе была приостановлена.