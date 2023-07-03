Неизвестные выбросили из машины тело девушки с ножевым ранением в Самаре

Свидетелями жуткого происшествия стали несколько прохожих Фото: Скриншот с видео

Жуткая история произошла в Самаре вечером в понедельник, 3 июля 2023 года. Прохожие стали свидетелями того, как неизвестные выбросили из машины девушку. По словам очевидцев, у пострадавшей обнаружили ножевые ранения.

– ЧП произошло на улице Водников, 77. Девушку с ножевым ранением в шею выбросили из черного джипа. Насколько известно, машина принадлежала ей – ключи и телефон были при пострадавшей, – поделились самарцы.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и полиция. К сожалению, спасти девушку не удалось – по словам очевидцев, она погибла.

Отметим, что официальная информация о ЧП пока не поступала. «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области.