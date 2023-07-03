Альпинист из Самарской области пропал в горах в Северной Осетии

Пропавшего ищут сотрудники местного МЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Северной Осетии развернулись масштабные поиски альпиниста из Самарской области. Мужчина пропал решил подняться на гору Казбек. В последний раз его видели на высоте в 4900 метров – туриста заметили спортсмены из Перми, также совершавшие восхождение на вершину. С того момента информации о его местонахождении нет.

– Спасатели на сегодня завершили аэровизуальное обследование склона горы Казбек. Обнаружить пропавшего не удалось. Сильная ветреность не позволила спасателям высадиться на плато, расположенное на высоте 4200 метров, – рассказали в ГУ МЧС по РСО-Алания.

К месту возможного нахождения мужчины продолжает направляться группа из шести человек. Спасатели уже поднялись на высоту более 3100 метров. Утром 4 июля планируется в Северную Осетию должен прибыть вертолет МЧС России МИ-8.

Отмечается, что группа туристов из Самарской области не была зарегистрирована в МЧС РФ.