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НовостиОбщество4 июля 2023 5:29

В Самаре задержали подозреваемого, который убил и выбросил девушку из машины

Тело потерпевшей нашли 3 июля 2023 года
Авторы (2):
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого удалось задержать

Подозреваемого удалось задержать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре о жестоком убийстве девушки стало известно 3 июля 2023 года. На улице Водников нашли тело с перерезанным горлом.

По словам очевидцев, девушку выбросили из черного джипа во время движения. Тело потерпевшей нашли с признаками насильственной смерти, через некоторое время в другой части города обнаружили автомобиль погибшей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в смерти девушки, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Убийцей может оказаться 21-летний мужчина, проживающий на территории другого субъекта страны. Злоумышленника задержали на территории Республики Татарстан и доставили в Самару. Допрос проведут в ближайшее время.