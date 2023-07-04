В Самарской области водитель маршрутки выплатил пассажиру 150 тысяч рублей за моральный вред

Суд назначил нарушителю наказание в виде ограничения свободы на один год. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Тольятти водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в троллейбус. В результате ДТП пассажирка получила серьезные ушибы и переломы грудных позвонков.

— Суд назначил нарушителю наказание в виде ограничения свободы на один год и обязал выплатить женщине моральный вред в размере 150 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Однако в установленный срок мужчина не выплатил компенсацию. Поэтому судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор в размере более 10 тысяч рублей. Также тольяттинца ограничили в праве выезда за пределы России.

Взыскание обратили на денежные средства водителя, которые находились в кредитных организациях. Только после этого мужчина поспешил компенсировать моральный вред и оплатил всю задолженность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.