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НовостиПроисшествия4 июля 2023 6:39

В Самарской области водитель маршрутки выплатил пассажиру 150 тысяч рублей за моральный вред

В результате ДТП пассажирка получила серьезные ушибы и переломы грудных позвонков
Ирина СИНЕГУБОВА
Суд назначил нарушителю наказание в виде ограничения свободы на один год.

Суд назначил нарушителю наказание в виде ограничения свободы на один год.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Тольятти водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в троллейбус. В результате ДТП пассажирка получила серьезные ушибы и переломы грудных позвонков.

— Суд назначил нарушителю наказание в виде ограничения свободы на один год и обязал выплатить женщине моральный вред в размере 150 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Однако в установленный срок мужчина не выплатил компенсацию. Поэтому судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор в размере более 10 тысяч рублей. Также тольяттинца ограничили в праве выезда за пределы России.

Взыскание обратили на денежные средства водителя, которые находились в кредитных организациях. Только после этого мужчина поспешил компенсировать моральный вред и оплатил всю задолженность.

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