Самарский диетолог Сазонова посоветовала продукты для укрепления иммунитета

Помимо отказа от вредных привычек, важно заниматься физической активностью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист по диетологии минздрава Самарской области Ольга Сазонова рассказала о питании и упражнениях для сохранения иммунной системы

— К причинам снижения иммунитета относится нерациональное питание, в том числе нехватка белка и дефицит витаминов. Для здорового иммунитета необходимо вести правильный образ жизни, — сказала специалист.

Помимо отказа от вредных привычек, важно соблюдать режим здорового сна и регулярно заниматься физической активностью. Это могут быть прогулки, йога, гимнастика, фитнес, бег, тренажеры.

Также стоит рационально питаться. Для сохранения иммунной системы рекомендуется употреблять продукты, содержащие лизин. Организм не может синтезировать эту аминокислоту, поэтому она должна постоянно поступать с пищей.

К таким продуктам относятся картофель, свинина, йогурт, соя, зародыши пшеницы, яичный белок. Также важно включать в рацион чечевицу, орехи, рыбу и молочные продукты.

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