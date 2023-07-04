Прототип сильного искусственного интеллекта создали в Самарской области

Алгоритм пока реализован в ранней версии, идет работа над его улучшением. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области создали прототип сильного искусственного интеллекта, который продемонстрировал способности, считавшиеся недостижимыми для нейронных сетей. Его разработали резиденты «Жигулевской долины».

— Многими успешными проектами наших разработчиков интересуются внутри страны и за границей. Оперативно ввести на рынок эти уникальные инновационные продукты получается во многом благодаря условиям, созданным для развития технологий в Самарской области, — сказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Во время теста новой нейронной сети показали более ста примеров из элементарной арифметики. Нейросеть самостоятельно разобралась, как работают числа и арифметические действия, а в последующем поняла, что эти действия можно комбинировать друг с другом и стала придумывать необычные формулы.

Через 20 минут с начала демонстрации она заново открыла знаменитое тождество Рамануджана и вывела новую формулу. Руководитель проекта отмечает, что разработка смогла бы помочь человечеству совершить технологический скачок, и за несколько минут делать открытия, на которые людям требуются века.

Новый нейронный алгоритм «Когнитоид» способен не просто замечать и обобщать глубокие закономерности, что приводит к пониманию смыслов, а творчески мыслить. Алгоритм пока реализован в ранней версии, идет работа над его улучшением, а также обучением нейросети различным навыкам.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

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