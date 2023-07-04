На улице Товарной горели автомобильные покрышки

Днем во вторник, 4 июля 2023 года, в Кировском районе Самары произошел пожар. Горожане заметили огромный столб черного дыма в районе улицы Товарной. Они предположили, что там загорелся один из гаражей. Что на самом деле произошло, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 15:19. На улице Товарной, 72а горели автомобильные покрышки. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, - сообщили в оперативном ведомстве.

На место происшествия выезжали 31 человек и восемь единиц спецтехники. Пожарные потушили возгорание в 15:57. К счастью, обошлось без пострадавших. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно. Причину пожара еще предстоит установить.

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