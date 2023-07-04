Еще три сквера приведут в порядок в Самаре в 2023 году

Работы уже начались. Фото: Елена Лапушкина

В 2023 году еще три общественные территории в Самаре получат новую жизнь. Речь идет о скверах Первых Космонавтов, Высоцкого и территории в районе домов 22-24 по Ново-Садовой. Об этом сообщила мэр Елена Лапушкина.

– Эти пространства востребованы, в ходе голосования их поддерживает много жителей города. В этом году здесь обустроят пешеходные дорожки, освещение, установят уличную мебель, малые архитектурные формы, высадят деревья, кустарники и цветы, – поделились глава областной столицы.

На преображение пространств были выделены дополнительные средства из городского бюджета. Работы в скверах уже начались.