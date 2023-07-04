Экс-главу Госстройнадзора Самарской области заподозрили во взяточничестве

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего руководителя Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарьина заподозрили в получении взятки. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Захарьин подозревается в получении взятки в виде квартиры от одного из самарских застройщиков. Он задержан на 48 часов по статье 91 УПК РФ. В помещениях ГИСН проведены выемки. Следствие планирует завтра обратиться с ходатайством в суд об аресте бывшего чиновника, – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

По информации Хинштейна, в областном СУ СК по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».