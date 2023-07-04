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НовостиОбщество4 июля 2023 14:46

Экс-главу Госстройнадзора Самарской области заподозрили во взяточничестве

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего руководителя Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарьина заподозрили в получении взятки. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Захарьин подозревается в получении взятки в виде квартиры от одного из самарских застройщиков. Он задержан на 48 часов по статье 91 УПК РФ. В помещениях ГИСН проведены выемки. Следствие планирует завтра обратиться с ходатайством в суд об аресте бывшего чиновника, – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

По информации Хинштейна, в областном СУ СК по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».