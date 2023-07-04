В Самарской области более 100 человек подхватили коронавирус за минувшую неделю

Четверо жителей, к сожалению, не смогли побороть болезнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшую неделю, с 26 июня по 2 июля 2023 года,\ в Самарской области зафиксировали еще 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Статистику сообщили в региональном правительстве.

Основное количество случаев выявили в Самаре – там заболели 50 человек. В Тольятти зафиксировали 31 случай, в Сызрани 8, в Новокуйбышевске 5, в Волжском районе 3. По двое человек заразились в Похвистнево и Приволжском районе, по одному – в Жигулевске, Чапаевске, а также в Большеглушицком, Богатовском, Безенчукском, Елховском, Кошкинском, Кинель-Черкасском и Сызранском районах.

Отмечается, что 31 человек был госпитализирован. Четверо пациентов, к сожалению, не смогли побороть заболевание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.