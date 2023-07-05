В Самаре перекроют проезд по улице Фрунзе с 5 по 30 июля 2023 года

Ограничения вводят из-за работ на Самарском мосту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 5 июля 2023 года, в Самаре перекроют проезд по улице Фрунзе. Ограничения будут действовать на участке от улицы Крупской до улицы Шоссейной. Информацию сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

По информации властей, изменения связаны с проведением регламентных работ на Самарском мосту. Проезд по улице Фрунзе будет запрещен 5 июля с 22.00 до 6.00, с 6 июля по 30 июля с 20.00 до 6.00. Автомобилисты смогут объехать участок по улице Главной.

Жителей просят с пониманием отнестись к введению ограничительных мер и заранее планировать свои поездки.