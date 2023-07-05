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НовостиПроисшествия5 июля 2023 4:43

Девушка-пешеход пострадала в ДТП с иномаркой на ул. Ташкентской в Самаре

Авария произошла вечером во вторник, 4 июля
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По словам очевидцев, удар оказался сильным. Фото: СамараДТП

По словам очевидцев, удар оказался сильным. Фото: СамараДТП

Вечером во вторник, 4 июля 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. Белая иномарка сбила девушку на улице Ташкентской, 137. Информацию сообщили очевидцы.

– Сбили девочку, на вид лет 13. Она от земли оторвалась и перелетела, сильный удар. Но потом встала и сама села в скорую помощь, а затем в машину сотрудников ДПС. За рулем иномарки была женщина, – поделились свидетели произошедшего.

Отметим, что официальная информация о дорожно-транспортном происшествии не поступала. Сведения о пострадавших также остаются неизвестными.

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