Под Самарой мотострелки уничтожили подразделения условного противника

В практических занятиях приняли участие более 100 военнослужащих / Фото: пресс-служба ЦВО

В Самарской области военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили подразделения условного противника. Учения прошли на Рощинском полигоне. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В рамках практических занятий были задействованы беспилотники. С помощью них военнослужащие провели разведку и поиск «вражеских» формирований. Дроны помогли бойцам выявить движение колонны противника. После этого мотострелки, используя автоматы АК-74, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7В и АГС-17, уничтожили все мишени. Последние имитировали легкобронированную технику и живую силу условного противника.

В мероприятии приняли участие более 100 мотострелков ЦВО и около 10 единиц военной техники. Все они показали грамотную и слаженную работу.

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