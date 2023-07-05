Самарский врач Муравец рассказал о влиянии алкоголя на иммунитет

При злоупотреблении спиртными напитками повреждаются клеточные звенья иммунитета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Александр Муравец рассказал, как употребление алкоголя сказывается на иммунитете и защитных силах организма.

— Иммунная защита действует на определенных физических барьерах организма. Первым таким барьером являются слизистые оболочки, — рассказал Александр Муравец.

Алкоголь поражает клетки эпителия ротовой полости, желудка и кишечника. Также большую роль в нейтрализации всех токсинов, попадающих в организм, играет печень. А регулярное потребление алкоголя сильно перегружает печень, и на остальные токсины не остается биохимического ресурса.

Алкоголь содержит много «пустых» калорий, и в нем нет компонентов для построения клеток, витаминов и микроэлементов. При злоупотреблении спиртными напитками повреждаются клеточные звенья иммунитета.

Нарушение иммунитета у людей, злоупотребляющих алкоголем, проявляется в затяжном течении респираторных инфекций с осложнениями. Могут быть пневмония, обострения герпеса, тяжелые стоматиты и поражения зубов, длительно не заживающие раны на ногах и другое.

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