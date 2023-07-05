Бойцы СВО из Тольятти отправили видеопривет родному городу

Военнослужащие поблагодарили земляков за поддержку Фото: скриншот видео

Военнослужащие из Тольятти, которые сейчас принимают участие в СВО, записали видеообращение для родного города. Привет землякам передали представители одного из подразделений на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

На кадрах можно заметить нашивку с позывным «Тольятти» у одного из военных. Оказалось, что весь их расчет из Автограда. Бойцы передали привет земляками и искренне поблагодарили за неоценимую поддержку, пишет OBOZ.INFO. Они пообещали, что любимый город может спать спокойно.

– Равняйтесь на своих отцов, которые защищают сейчас свою страну, – также дали совет тольяттинские военные молодому поколению.

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