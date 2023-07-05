Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 8:28

Бойцы СВО из Тольятти отправили видеопривет родному городу

И дали ценный совет детям
ПИГИНА Анастасия
Военнослужащие поблагодарили земляков за поддержку

Военнослужащие поблагодарили земляков за поддержку

Фото: скриншот видео

Военнослужащие из Тольятти, которые сейчас принимают участие в СВО, записали видеообращение для родного города. Привет землякам передали представители одного из подразделений на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

На кадрах можно заметить нашивку с позывным «Тольятти» у одного из военных. Оказалось, что весь их расчет из Автограда. Бойцы передали привет земляками и искренне поблагодарили за неоценимую поддержку, пишет OBOZ.INFO. Они пообещали, что любимый город может спать спокойно.

– Равняйтесь на своих отцов, которые защищают сейчас свою страну, – также дали совет тольяттинские военные молодому поколению.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.