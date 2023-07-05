В Иверском монастыре Самары откроется первая женская гимназия 1 сентября 2023

Заявки принимаются до 15 июля. Фото: Иверский женский монастырь Самары

Первая в Самаре православная женская «Иверская гимназия» объявляет набор в 1 класс на 2023-2024 учебный год. Заявки принимаются до 15 июля. Занятия будут проводиться с 1 сентября этого года, сообщили в Иверском женском монастыре Самары.

В гимназии предусмотрено обучение по федеральной образовательной программе начального общего образования. Обучающиеся смогут посещать декоративно-прикладное искусство, рукоделие, домоводство, хореографию, хоровое пение и вокал.

На обучение приглашаются девочки, которым на 1 сентября исполнится 6,5-7 лет. Заявки на собеседование принимаются в Иверском женском монастыре. Все подробности можно узнать по номеру: +7 (937) 206-17-57 (Елена Викторовна).

У девочек планируют развивать стремление ко всему святому и высоконравственному, чтобы подготовить ко вступлению во взрослую жизнь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.