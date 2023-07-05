Власти определили подрядчика, который снесет 10 домов в Самаре

На работы по сносу направят 11,2 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары определился с подрядчиками, которые займутся сносом нескольких домов. Информация об итогах торгов размещена сайте госзакупок.

Всего мэрия отправит под снос 10 домов. 6 из них находятся в Кировском и Железнодорожном районах. Они расположены по адресам: пересечение улицы Ставропольской и Ташкентского переулка, 232/52, литеры С, С1, С2, С3, С4, Московское шоссе, 18 км, 5д, 6е, 4г, улицы Авроры, 12, улица Волгина, 1а. Работы за 6,8 млн. рублей выполнит Жесткова Н. А.

Еще четыре дома разместились рядом с объектами культурного наследия. Здания расположены на улице Молодогвардейская, 28 литера А; на улице Алексея Толстого, 42-44, литера Б; на пересечении улиц Венцека и Алексея Толстого, 12-14/82 литера ДдМ; на улице Фрунзе, 123-125 литера Дд. Дома снесет ООО «ЕВРОПРОЕКТ». Стоимость работ – 2,6 млн. рублей.

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