Жителей Самары приглашают раскрыть «Тайны Да Винчи» в музее Алабина

На выставке будет более 60-ти экспонатов в натуральную величину. Фото: минкульт Самарской области

В субботу, 8 июля, в 10:00 в самарском музее Алабина откроется выставка «Тайны Да Винчи». Об этом сообщили в министерстве культуры Самарской области.

Отмечается, что выставка будет интересна как взрослым, так и детям. Посетители смогут узнать, как появились давно привычные теперь механизмы и о человеке, благодаря которому человечество совершило гигантский шаг вперед.

На выставке будут зеркальная комната, танк, пушка, водолазный костюм, парашют, художественный шедевр «Тайная Вечеря» в неожиданном исполнении и более 60-ти экспонатов в натуральную величину.

Посетить ее можно с 8 июля по 1 октября в рабочие часы музея без предварительной записи. Взрослый билет стоит 350 рублей, льготный для студентов и пенсионеров — 300 рублей, школьный — 250 рублей. А дети до 7 лет, ветераны ВОВ, инвалиды — бесплатно.

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